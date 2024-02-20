У Британії лисиця викрала телефон та зробила селфі (відео)

Офіцер служби порятунку тварин (RSPCA) пережив кумедний момент, коли лисиця вкрала його телефон під час рятувальної операції.

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Бен Фіцкоста приїхав на виклик про лисицю з пораненою лапою в лісі Бегшота. Він вирішив зняти на відео процес порятунку, але не очікував, що його телефон стане об'єктом уваги пухнастої злодійки, пише UPI.

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"Насправді в лісі було дві лисиці, – розповів Фіцкоста. – Я налаштував телефон на зйомку, і коли я готувався зловити лисицю, вона підбігла, понюхала телефон і втекла з ним!".

На відео видно, як лисиця кладе телефон під кущ і нюхає його, знімаючи саму себе. Фіцкоста кинувся за нею і встиг повернути телефон, вигукуючи: "Я не можу повірити, що це сталося!".

"Це покращило мій день", - поділився Фіцкоста.

"Відео дуже смішне. Я радий, що повернув телефон, але мені довелося бігти, щоб наздогнати лисицю, адже вона могла кинути його десь у кущах", – додав рятувальник.

Після цього випадку йому вдалося знайти другу лисицю, яка дійсно була поранена. Зараз вона перебуває на лікуванні в Harper Asprey Wildlife Rescue.

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