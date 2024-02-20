У Британії лисиця викрала телефон та зробила селфі (відео)
Офіцер служби порятунку тварин (RSPCA) пережив кумедний момент, коли лисиця вкрала його телефон під час рятувальної операції.
Бен Фіцкоста приїхав на виклик про лисицю з пораненою лапою в лісі Бегшота. Він вирішив зняти на відео процес порятунку, але не очікував, що його телефон стане об'єктом уваги пухнастої злодійки, пише UPI.
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"Насправді в лісі було дві лисиці, – розповів Фіцкоста. – Я налаштував телефон на зйомку, і коли я готувався зловити лисицю, вона підбігла, понюхала телефон і втекла з ним!".
На відео видно, як лисиця кладе телефон під кущ і нюхає його, знімаючи саму себе. Фіцкоста кинувся за нею і встиг повернути телефон, вигукуючи: "Я не можу повірити, що це сталося!".
"Це покращило мій день", - поділився Фіцкоста.
"Відео дуже смішне. Я радий, що повернув телефон, але мені довелося бігти, щоб наздогнати лисицю, адже вона могла кинути його десь у кущах", – додав рятувальник.
Після цього випадку йому вдалося знайти другу лисицю, яка дійсно була поранена. Зараз вона перебуває на лікуванні в Harper Asprey Wildlife Rescue.
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