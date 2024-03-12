У Панамі розкопали 1200-річну гробницю лорда, наповнену золотом (фото)

Археологи в Панамі виявили 1200-річну гробницю, яка належала доіспанській королівській сім'ї. Гробниця, розташована в Ель-Каньо, археологічному парку в провінції Кокле, містить значну колекцію золотих артефактів, що робить її одним із найбагатших поховань, коли-небудь знайдених в цій країні.

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Вважається, що в гробниці похований "важливий лорд Кокле", який жив наприкінці 700-х років. Він помер у віці близько 30 років. Гробниця містить велику кількість похоронного інвентарю, що належав неназваній королівській особі, включаючи керамічні артефакти та золоті вироби, такі як пекторалі, пояси, браслети, сережки та намисто, повідомляє Міністерство культури Панами.

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Серед золотих артефактів п'ять пекторалей, два пояси з круглих золотих намистин, чотири браслети, дві сережки із зображенням чоловіка та жінки, сережка у формі подвійного крокодила, намисто з бісеру, п'ять сережок із зубів кашалота, покритих золотом, набір круглих золотих пластин, два дзвіночки, набір кістяних флейт, а також браслети та спідниці, зроблені з собачих зубів.

Дорослого чоловіка з високим статусом поховали обличчям вниз, що було звичайною практикою поховання в той період. Розкопки тривають, тому археологи не впевнені, чи є в гробниці інші поховання. Однак гробниці того періоду часто включають поховання жінки та інших людей під чоловіком, "щоб служити супутниками".

Місцезнаходження Ель-Каньо було вперше виявлено в 1925 році, але лише в 2008 році розпочалися більш офіційні розкопки, які виявили великий некрополь. Вважається, що Ель-Каньо використовувався доіспанським суспільством, заснованим на вожді, з 700 р. до 1000 р. н.е.

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