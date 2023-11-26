На Одещині бушує негода: через снігопади падають дерева, перевертаються автомобілі (відео)

Одеську область замітає снігом. Через негоду перекрито рух на автомобільних дорогах загального значення.

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Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області оголосила про перекриття руху великовагових транспортних засобів на трасах М-15 Одеса – Рені та М-28 Одеса – Южне орієнтовно на 12 годин.

"Просимо всіх водіїв не виїжджати з дому, а перечекати несприятливі погодні умови. Наразі на дорогах слизько, є замети, непроїзні місця, затори та ДТП", – додав Кіпер.

У соцмережах з'явилися відео, на яких можна побачити заметені снігом траси в Одеській області. Через снігопади на дорогах величезні затори. Деякі автомобілі перекинулися.

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Служба порятунку повідомила, що рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одеській області.

"Рятувальники 18 разів залучались на ліквідацію наслідків негоди. Робота проводиться як в місті Одеса, так і по Одеському регіону. В Білгород-Дністровському районі зі снігового замету витягли автомобіль швидкої допомоги і супроводжують його до місця виклику... Із заметів вилучається автомобільна техніка", – зауважили в ДСНС.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області повідомляє: "Через посилення негоди рух на автодорозі М-15 Одеса-Рені (на м.Бухарест) перекрито для всіх видів транспорту".

Також введено обмеження в русі для великовантажних транспортних засобів на автодорозі М-05 Київ - Одеса, км 274+435 - км 466+700.

"Рух тимчасово перекривається для великовантажного транспорту у зв'язку з погіршенням погодних умов (інтенсивний сніг, шквальний вітер та ожеледиця), з метою забезпечення ефективної роботи снігоприбиральної техніки та недопущення скоєння дорожньо-транспортних пригод та виникнення заторів", – додали у службі.

Водіїв закликали без нагальної потреби не виїжджати на дороги.

Нагадаємо, у Києві можуть застосовувати графіки відключень світла через погодні умови. За словами директора Центру досліджень енергетики, наразі є дуже багато різних сценаріїв розвитку подій.

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