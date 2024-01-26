У Мексиці у печері виявили мисливські знаряддя віком 1900 років (фото)

У Мексиці у печері виявили древню зброю віком близько 1900 років. Фахівці знайшли атлатль (51,5 сантиметра в довжину), два фрагментованих дротики (66 і 79 сантиметрів).

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За словами експертів, атлатль мав гачок і паз для дротиків. Про це повідомляє Національний інститут антропології та історії Мексики (INAH).

Археологи також знайшли пару модифікованих колод. Вони, ймовірно, використовувалися як палиці для копання та як багатофункціональні інструменти.

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За словами експертів, сухість печери дозволила зберегти об’єкти, які датуються між 7 і 132 роками нашої ери. За словами офіційних осіб, у районах навколо печери будуть проводитися подальші розкопки та дослідження, щоб краще зрозуміти стародавні суспільства, які колись населяли регіон.

Печера розташована в місті Кадерейта, Керетаро, приблизно в 150 милях на північний захід від Мехіко.

Нагадаємо, поблизу Єрусалима знайшли рідкісну срібну монету віком 2500 років.

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