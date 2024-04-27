У якому з напрямків може поїхати водій: тест на знання ПДР (відео)

На дорозі важливо зважати на знаки, щоб розуміти, у якому напрямку дозволено рух. Зокрема, це стосується перехресть.

В яких напрямках дозволено продовжити рух водію білого автомобіля? Про це розповіли Тest_pdr.ua, запропонувавши приклад подібної ситуації.

Повернути ліворуч і виконати розворот забороняє наказовий знак "Рух прямо". Дію наказового знаку, який дозволяє рух тільки прямо, світлофор не відміняє.

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Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу лише перед дорожніми знаками пріоритету. А проїхати прямо забороняє червоний сигнал світлофора. Тому в цьому випадку заборонені всі три напрямки руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про задачу з ПДР, з якою плутаються навіть досвідчені водії.

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