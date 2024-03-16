У якій позі спати, щоб на ранок почуватись бадьорим: неочікувана відповідь

Кожна людина має свої звички та уподобання щодо сну. Хоча наші режими сну можуть різнитися з ночі на ніч, більшість людей зазвичай надають перевагу певній позі для відпочинку. В цій адаптації матеріалу WebMD розглядаються переваги та недоліки популярних поз для сну, а також надаються прості поради для їх покращення.

Відео дня

Найпоширенішою є поза ембріона, коли людина згорнута калачиком на боці. Це здорова поза, яка дозволяє хребту розслабитися у природному положенні та може допомогти запобігти певним захворюванням. Також рекомендована для вагітних жінок.

Поза журналу, коли людина лежить на боці з прямою спиною, корисна для зменшення ризику апное та болю у спині і шиї. Покладіть м'яку подушку між колінами для додаткового комфорту.

Сон на животі (поза вільного падіння) може спричинити біль у попереку та шиї. Краще уникати жорстких подушок і спати обличчям до матраца.

Поза солдата (на спині) може посилити хропіння та апное, але корисна при кислотному рефлюксі. Підкладіть подушку під коліна для підтримки хребта.

Схожа поза морської зірки (на спині з розведеними ногами) також підвищує ризик хропіння та апное, але допомагає при рефлюксі.

Читайте також: Експерти розповіли, як заснути за 2 хвилини, якщо ви прокинулися вночі

Якщо ви хочете змінити звичну позу сну, запасіться терпінням. Зручний матрац чи подушки можуть полегшити цей процес.

Крім позицій сну, варто звернути увагу на свій хронотип - природну схильність організму до певного часу сну та активності. Це може бути ранній "жайворонок", пізня "сова", "колібрі" з піком активності вдень чи "бімодальний" тип. Хронотип залежить від віку, статі та генетики і може змінюватися з часом.

Нагадаємо, ми вже писали, як покращити якість сну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!