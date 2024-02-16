В Ізраїлі виявили 1800-річну римську військову базу (фото)

В Ізраїлі археологи виявили залишки давньоримської легіонної бази, яка датується 1800 роками. Розкопки біля підніжжя Тель-Мегіддо відкривають уявлення про військову присутність та інфраструктуру римського Залізного легіону VI "Феррата".

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Тель-Мегіддо, також відомий просто як Мегіддо, займає стратегічне положення з видом на Ізраїльську долину, ключове перехрестя стародавніх торгових шляхів, що з’єднують Єгипет і Месопотамію. Про це повідомляє Organiser.

Серед відкриттів – ділянки Віа Преторія, головної дороги табору, а також подіум напівкруглої форми та вимощені каменем площі, які були частиною великої громадської будівлі. За даними археологів, величезний масштаб легіонерської бази – 550 метрів у довжину та 350 метрів у ширину – робить її унікальною знахідкою в регіоні.

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Хоча римські військові табори відомі в Ізраїлі, вони являли собою тимчасові облогові табори або невеликі табори, що належали допоміжним підрозділам. Нічого не можна порівняти з усім комплексом бази легіонерів.

Табір римського легіону в Легіо служив постійною військовою базою для понад 5000 солдатів протягом понад 180 років. Це був стратегічний вузол, з якого вимірювали та позначали відстані уздовж доріг Римської імперії до великих міст на півночі.

Під час розкопок також були виявлені такі артефакти, як монети, частини зброї, уламки кераміки та скляні фрагменти, а також величезна кількість штампованої черепиці, яка використовувалася для різних будівельних цілей.

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