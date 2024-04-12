У Хорватії виявили збережений греко-іллірійський шолом, якому понад 2500 років (фото)

У місті Закоторац на півострові Пелешац, Хорватія, археологи виявили збережений греко-іллірійський шолом, якому понад 2500 років. Знахідка коронного шолома є результатом чотирирічного дослідження гробниць.

У похованнях виявлено велику кількість цінного матеріалу, який може змінити попередні знання про грецьку колонізацію Середземномор'я в останньому тисячолітті до нашої ери. Археологи орієнтовно датують цей шолом 6 століттям до нашої ери, повідомляє Sarajevo Times.

Розкопки на цьому місці почалися чотири роки тому. Дослідники виявили греко-іллірійський шолом, і це було великою несподіванкою.

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Загалом у Закотораці є 27 гробниць, і наразі робота виявила справжній історичний скарб. Це різноманітні шпильки, пряжки, фібули, частини намиста з бурштину чи скляних намистин.

Нагадаємо, у Туреччині знайшли 2100-річну плиту з настановами царя Антіоха I.

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