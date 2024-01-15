У Греції археологи знайшли 2700-річний храм, усипаний коштовностями (фото)

Археологи в Греції виявили 2700-річний храм, присвячений грецькому богу моря Посейдону. Храм, побудований із цегли, має довжину 30 метрів і розташований поруч із храмом Амарії Артеміди, святилищем, присвяченим грецькій богині Артеміді, яке дослідники знайшли у 2017 році на острові Евія.

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Під час розкопок у 2023 році археологи знайшли другий храм, який присвячений Посейдону, він містить вівтар у формі підкови, переповнений жертовними предметами, такими як кераміка, вази, коринфський алебастр, золоті та срібні прикраси, амулети та бронзова і залізна арматура. Вівтар також містив кілька шматків обвугленої кістки, повідомляє Міністерство культури Єгипту.

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Археологи зазначили, що деякі із глиняних виробів з’явилися раніше, ніж сам храм, вони були обпалені наприкінці восьмого століття до нашої ери, що змусило дослідників припустити, що вівтар колись міг знаходитися за межами храму, а пізніше був перенесений у приміщення.

У шостому столітті до нашої ери цегляні перегородки були розміщені в центрі святилища для додаткової підтримки, що змусило дослідників припустити, що храм був "частково знищений" пожежею.

Під храмом археологи знайшли кілька сухих кам’яних стін з іншої будівлі, яка колись стояла на цьому місці, а також кілька бронзових фігурок у формі биків і барана.

Вони також виявили залишки будівель восьмого та дев’ятого століть до нашої ери поруч із першим храмом, а також систему укріплень, що датується більш пізнім раннім мідним віком, або приблизно 4000–3500 роками до нашої ери.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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