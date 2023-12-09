У Німеччині виявили скарб з 6000 слов‘янських монет 11 століття: наймасштабніша знахідка в історії країни

Команда археологів, що займається розкопками в Німеччині, виявила на території федеральної землі Мекленбург-Передня Померанія на північному сході країни скарб, який складався з 6000 срібних монет. Це стало найбільшим скарбом слов'янських племен, знайденим в післявоєнний період.

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Про це повідомляє Arkeo News.

Більшість монет знаходилися у глиняному горщику, деякі лежали поруч. Археологи датують їх XI століттям. Ці монети мають різне походження, включаючи території Німеччини, Великої Британії, Данії, Угорщини та Чехії, що вказує на складну мережу торговельних відносин того періоду.

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Також волонтери, що допомагали в розкопках на території Мекленбурзького поозер'я, виявили ще близько 1700 монет в горщиках, не таких стародавніх, віком 900 років, разом із прикрасами та релігійними предметами. Серед знахідок були персні, перлові намисто та релікварії, що свідчать про християнську віру їхніх власників.

Неподалік від міста Мирова були знайдені фрагменти семи стародавніх мечів, які досить добре збереглися і датуються бронзовим віком приблизно 3000 років. Припускається, що вони використовувалися як ритуальні чи жертовні дари, і це перший випадок знайдення такої кількості мечів бронзового віку в цьому регіоні.

Нагадаємо, у Норвегії виявили рідкісну золоту монету з Візантії.

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