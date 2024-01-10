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У джунглях Гватемали виявили стародавнє місто майя (фото)

Анастасія Крищук

У джунглях Гватемали виявили стародавнє місто майя (фото)

Чеські та словацькі археологи виявили у джунглях Гватемали залишки міста майя. Дивовижне в цьому місті те, що воно датується приблизно 850 роком до нашої ери.

Воно не таке величне, як інші міста в цьому районі, але воно неймовірно важливе. Тому що на той час, коли майя організовувалися та централізувалися, це вже було повноцінне місто, повідомляє Radio Prague.

У нього сім районів, але крім того, є багато супутників. Велика ймовірність того, що поселення розшириться набагато далі.

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Археологи виявили палаци, піраміди, докази ритуальних астрономічних обсерваторій. Це дійсно правильне, розвинене місто, де можна побачити елітні та сільськогосподарські структури.

У джунглях Гватемали виявили стародавнє місто майя (фото)

Дослідники планують провести наступну експедицію у 2025 році, щоб дослідити решту території. Зараз вони оброблятимуть наявні знахідки.

Нагадаємо, в Італії знайшли розкішно прикрашені гробниці 2 та 4 століття нашої ери.

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