В душі повно волосся після миття голови: чи треба бити на сполох

Щоразу після миття голови у душі може залишитися повно волосся, яке випало. З такою проблемою стикаються всі жінки.

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Експерт видання Health пояснив, що це нормально, якщо після миття голови ви втратили якусь частину волосся.

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На щастя, є хороші новини: навряд чи ви втрачаєте стільки волосся, скільки думаєте, і вважається нормальним для жінки втрачати до 100 волосин щодня, – наголосила Джулія Шварц, докторка медичних наук, сертифікований дерматолог і консультант з дерматології. Вона зауважила: "Щоб ваше тіло виростило нове волосся, воно має скинути старе".

Однак, додала експертка, при деяких ситуаціях жінки можуть втрачати набагато більше волосся. До цього призводить, зокрема, гніздова алопеція, лікування раку або дефіцит певних вітамінів.

Випадання волосся також є природною частиною старіння. З віком майже кожна людина стикається з випаданням волосся — ріст волосся сповільнюється, а деякі волосяні фолікули перестають виробляти нове волосся. Волосся випадає з різною швидкістю для кожного, тому те, що є "нормальним" чи ні, зводиться до того, що є типовим для вас.

Якщо здається, що ви втрачаєте багато волосся, але ви не бачите більше шкіри голови, ви, ймовірно, просто спостерігаєте свій нормальний цикл росту та випадання волосся.

Щодо випадіння волосся, яке може свідчити про основну проблему зі здоров’ям, Шварц зауважила, що на це вказують наступні ознаки:

Залисини, які швидко з’являються або збільшуються

Розширюється частина облисіння

Волосся зібране у хвіст стало помітно тоншим

Пасма волосся випадають відразу

У разі, якщо ви помітили ознаки алопеції, варто звернутися до фахівця, який визначить проблему та назначить курс лікування.

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