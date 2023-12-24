Як відростити довге та здорове волосся: вісім порад

Щоб мати здорове та блискуче волосся варто дотримуватися певних звичок. Ретельний догляд за волоссям особливо важливий взимку.

Про це повідомило видання News 24. Фахівці зазначили, що варто завести вісім звичок у догляді за волоссям.

1. Миття голови двічі: Для досягнення максимального ефекту від шампуню рекомендується мити голову двічі. Перше нанесення допомагає видалити поверхневі забруднення, а друге – забезпечує глибоке очищення, корисне для здоров'я шкіри голови та оптимального поглиблення подальшого догляду.

2. Перед нанесенням догляду потримайте на волоссі рушник: Це допоможе прибрати зайву вологу з волосся, в результаті активні компоненти догляду зможуть проникнути глибше.

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3. Догляд за фарбованим волоссям: Фарбоване волосся вимагає особливої уваги. Перші два тижні після фарбування рекомендується використовувати серії з антиоксидантами для фіксації кольору, а потім переходити до тонуючих і нейтралізуючих продуктів.

4. Додавання олії у маску для волосся: Це потрібно для посилення дії маски. Проте важливо дотримуватися рекомендацій виробників щодо кількості.

5. Використання стайлінгу тільки після незмивного догляду: Використання стайлінгу після застосування незмивного догляду робить волосся більш слухняним та м'яким.

6. Не лягати спати з мокрою головою: Варто висушити волосся, аби воно не заплутувалося під час сну. Крім цього, потрібно заплітати довге волосся в слабку косу на ніч

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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