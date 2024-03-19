У Чехії виявили 1000-річний кістяний ковзан (фото)

Археологи виявили 1000-річний кістяний ковзан у підвалі будинку в центральному моравському місті Пршеров, Чехія. Ковзани виготовляли з кістки тварини, ймовірно, коня.

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Фрагменти кераміки, знайдені навколо леза, датують його 10-м або 11-м століттям. Про це повідомляє The History Blog.

Відкриття зробили археологи з Музею Коменського під час рятувальних розкопок на Верхній площі міста. У той час, коли був виготовлений ковзан, площа Верхньої площі була на пагорбі, що виходив на лівий берег річки Бечва.

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Ще не було міста Пршеров, а скоріше була агломерація невеликих поселень, усіяних рукавами Бечви. Верхня площа була спочатку укріпленою площею, а потім фортецею, збудованою польським королем Болеславом Хоробрим після завоювання ним Моравії в 1003 році.

З одного боку ковзан вигнутий у вигляді наконечника, у якому просвердлено отвір, а ззаду є ще один отвір. У них протягували ремінь, яким ковзани кріпили до черевика чи дерев’яних санок.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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