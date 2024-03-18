У Греції знайшли могилу віком 2500 років: чоловік був похований разом із взуттям (фото)

Давньогрецьке місто Сікіон, розташоване на півночі Пелопоннесу, може бути мало відомим, але останні археологічні розкопки розкривають важливі підказки про його історію.

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Ці розкопки, які проводяться протягом кількох останніх років, розкрили залишки класичного та пізнього класичного періодів, а також надзвичайно цікаві артефакти, які вказують на життя та культуру цього давньогрецького міста, пише GreekReporter.com.

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Одним із найбільш вражаючих відкриттів під час цих розкопок стала 2500-річна могила, що містила останки людини. Археологи були здивовані, знаходячи поруч зі скелетом пару сандалій, що свідчить про деталі життя та культури цього стародавнього народу.

Крім того, було виявлено житлові залишки, які складаються з приміщень будинків і частин домашніх майстерень. Галькова мозаїчна підлога і стіни, вкриті червоною та жовтою штукатуркою, додали нових доказів про розкіш та елегантність цього міста.

Археологічні розкопки розташовані на заході від сучасного села Сікіону між Коринфом і Ахеєю. Тут можна знайти розкопану ділянку Агори елліністичного та римського міста, театру, стадіону та римських лазень, які були відновлені для загального огляду.

Театр, який був висічений у природній западині біля підніжжя елліністичного Акрополя, датується кінцем 4 століття до нашої ери. З його розмірами в 122 метри в ширину і 58 метрів в глибину, це один з найбільших театрів на Пелопоннесі, що свідчить про велич та важливість цього міста в давнину.

Хоча багато з колишньої розкоші міста Сікіону може бути втрачено через час, археологічні розкопки продовжуються.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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