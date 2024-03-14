У Бразилії виявили таємничий наскельний малюнок, створений 2000 років тому (фото)

Археологи виявили в Бразилії серію таємничих наскельних малюнків. Деякі з них, ймовірно, датуються приблизно 2000 роками тому.

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Команда Національного інституту історії та художньої спадщини Бразилії (IPHAN) визначила 16 археологічних пам’яток у регіоні Халапао, розташованому на сході штату Токантінс. Про це повідомляє Newsweek.

На цих ділянках є панелі з наскельними малюнками, які переважно мають форму гравюр, розповів Ромуло Маседо, археолог IPHAN. Деякі також містять картини, зроблені червоними пігментами, хоча цих творів мистецтва набагато менше в порівнянні з гравюрами.

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За словами Македо, 16 місць розташовані близько одне до одного, кожне з них розташоване вздовж однієї скелястої стіни. За словами археолога, серед символів, вирізьблених і намальованих на скелях, є зображення людських слідів, сліди тварин, таких як олені та дикі свині, а також фігури, що нагадують небесні тіла.

Досі не зрозуміло, хто створив наскельний малюнок або якою була його мета. Вони могли бути створені для запису плину часу, зображення міфів, спілкування з духами або демаркації території.

Нагадаємо, в Англії виявили ліс віком 390 мільйонів років. Також в Англії знайшли надзвичайну рідкісну каблучку 17 століття.

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