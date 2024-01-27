В Англії знайшли римський таємничий витвір майстерності, який століттями спантеличував вчених – фото

Археологи-аматори в Англії виявили римський додекаедр, який століттями спантеличував експертів. Ця 12-гранна металева фігурка розміром із грейпфрут виготовлена з мідного сплаву і вирізняється своєю винятковою майстерністю.

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Знахідка була зроблена в графстві Лінкольншир у 2023 році волонтером, який працював на розкопках. Додекаедр був знайдений у ямі або кар'єрі разом з римською керамікою IV століття. Про це пише Arkeonews.

Цей артефакт є рідкісним, єдиним у своєму роді в Мідленді та одним з 33 відомих зразків у римській Британії. Загалом існує близько 130 додекаедрів, розкиданих по всьому римському світу, переважно в північно-західних провінціях.

Призначення додекаедрів досі невідомо. У римській літературі немає жодних відомих описів цих предметів. Вони можуть бути вимірювальними приладами, але їх розміри не стандартні. Вони можуть бути інструментами, але вони не зношуються.

Створення додекаедра вимагало багато часу, зусиль і майстерності, тому його не використовували для повсякденних завдань. Найімовірніше, вони використовувалися у ритуалах.

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Однією з теорій є те, що додекаедри були астрологічними інструментами. 12 граней фігурки можуть символізувати 12 знаків зодіаку. Також існує гіпотеза, що додекаедри використовувалися в магічних ритуалах або для ворожіння.

Щоб дізнатися більше про призначення додекаедрів, археологам необхідно провести додаткові дослідження. Однак уже зараз ця знахідка є важливим внеском у розуміння римської культури.

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