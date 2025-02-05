Унікальні за своєю природою: топ найбільш древніх порід котів

Деякі породи котів існують вже тисячі років, зберігаючи свою унікальність і спадщину. Сучасне життя без цих граційних тварин важко уявити, адже їх одомашнили ще 12 тисяч років тому. Нині у світі офіційно зареєстровано понад двісті порід, проте є ті, що мають особливо давнє коріння.

Єгипетська мау

Цю породу вважають однією з найстаріших у світі. Передбачається, що її предки були знайдені у похованнях єгипетських фараонів. Особливістю цих кішок є природні плями на шерсті, що можна побачити навіть на стародавніх фресках та папірусах, датованих 1550 роком до н.е. Про це пише Мeowingtons.

Норвезька лісова кішка

Ця порода відома ще з часів вікінгів, які, ймовірно, привезли її на свої кораблі з Британії або привезли довгошерстих кішок під час хрестових походів. Вони вирізняються густою шерстю, що допомагає їм виживати в суворих скандинавських зимах.

Сіамська кішка

Походження цієї породи залишається загадкою. Є версія, що сіамців виводили в королівських дворах Сіаму (сучасного Таїланду) або буддійські монахи. У стародавньому тайському манускрипті 14-го століття згадується кішка, схожа на сучасну сіамську, що підтверджує давність цієї породи.

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Турецька ангора

Ця кішка походить із гірських районів Туреччини, де її розкішна шерсть стала адаптацією до холодного клімату. Вперше її офіційно зафіксували у Франції ще у XVII столітті. Висловлюється припущення, що ангора може бути нащадком приручених татарами диких котів.

Мейн-кун

Популярні "ніжні гіганти" котячого світу мають давнє коріння. Ймовірно, вони походять від норвезьких лісових кішок, завезених до Америки вікінгами або європейськими моряками у XVIII столітті. Генетичні дослідження підтверджують їхній родовід, пов’язаний із давніми європейськими породами.

Шартрез

Ця сіра кішка згадується ще у 1558 році у французькому вірші Йоахіма дю Белле. За однією з версій, її предки прибули до Франції разом із хрестоносцями чи купцями з Близького Сходу. Ченці-картезіанці у XIII столітті продовжили розведення шартрезів у монастирі Гранд-Шартрез, що й дало назву породі.

Ці породи пройшли крізь століття, зберігши свій унікальний зовнішній вигляд і характер, що робить їх справжніми живими легендами.

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