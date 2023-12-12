Зміцнить імунітет та полегшить симптоми: Дієтологи розповіли, чим корисне споживання меду взимку

Мед – це складна суміш різних цукрів, ферментів, вітамінів, мінералів і антиоксидантів. За помірного вживання цей натуральний продукт може стати здоровою альтернативою рафінованому цукру.

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Спеціалісти, зокрема дієтолог Ловне Батра, наголошують на корисних властивостях меду, особливо взимку, завдяки його антимікробним властивостям. Ці властивості можуть допомогти зміцнити імунну систему та полегшити симптоми застуди, пише ndtv.com.

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Серед інших корисних властивостей меду:

Протимікробна та антиоксидантна дія: Мед володіє властивостями, що борються з мікробами та допомагають знімати окислювальний стрес. Придушення кашлю та заспокоєння болю у горлі: Мед може мати пом'якшувальний ефект на слизову оболонку горла та зменшувати подразнення, допомагаючи при кашлі та болю у горлі. Допомога у поліпшенні травлення: Мед має ферменти, які можуть поліпшити процес травлення. Насичення організму енергією: Завдяки природним цукрам, мед може слугувати джерелом енергії.

Дієтолог рекомендує споживати мед у сирому вигляді, а оптимальний час для цього – натщесерце. Однак важливо дотримуватися певних правил вживання меду. Зокрема, не рекомендується додавати його в гарячі напої чи в страви, які запікаються. Також слід утриматися від введення меду в раціон немовлят.

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