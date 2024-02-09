Удари триватимуть дві доби: магнітна буря небезпечного рівня накрила Землю

У п'ятницю, 9 лютого, на Землі почалися геомагнітні шторми помаранчевого рівня небезпечності. Вони розтягнуться на дві доби.

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Центр Meteoagent повідомляє, що 9 та 10 лютого триватимуть бурі К-індексу 4 (найвищий рівень геомагнітних штормів К-індекс 9). Потім настане період затишшя.

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Що викликає магнітні бурі?

Магнітні бурі – це збурення магнітного поля Землі, які виникають внаслідок впливу сонячної активності. Коли на Сонці відбуваються потужні спалахи, вони викидають в навколишній простір величезну кількість заряджених частинок, які називаються сонячним вітром. Цей сонячний вітер може впливати на магнітне поле Землі, викликаючи магнітні бурі.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Інтенсивність магнітних бур може варіюватися. Деякі бурі можуть бути дуже слабкими і не мати помітного впливу на людей, а інші можуть бути дуже сильними і призвести до порушення роботи електромереж, систем зв'язку та GPS.

Зазвичай метеозалежні та люди з хронічними захворюваннями можуть у дні геомагнітних штормів відчувати слабкість, головний біль, втому, аритмію, у них можуть посилитися симптоми депресії.

Як магнітні бурі впливають на людину?

Магнітні бурі можуть мати різний вплив на людей. Деякі люди можуть відчувати такі симптоми, як головний біль, запаморочення, нудота, дратівливість, порушення сну. Інші люди можуть не відчувати жодних симптомів.

Люди з хронічними захворюваннями, такими як серцево-судинні захворювання, можуть бути більш чутливими до впливу магнітних бур.

Що пити коли магнітні бурі?

Щоб захистити себе від впливу магнітних бур, рекомендується пити багато води, щоб зберегти водний баланс в організмі. Варто їсти здорову їжу – фрукти, овочі й цільнозернові продукти.

Також метеозалежним рекомендовано висипатися та уникати стресу.

Якщо ви відчуваєте будь-які симптоми, пов'язані з магнітними бурями, зверніться до свого лікаря.

Магнітні бурі в лютому 2024, попередній розклад:

17 лютого – магнітні бурі K-індекс 3 (низька активність)

18 лютого – K-індекс 5 (висока активність)

19 лютого – K-індекс 5 (висока активність)

З 20 по 29 лютого – K-індекс 2 (низька активність)

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