Вдарила потужна магнітна буря: що не варто робити

У п'ятницю, 19 січня, Землю накрила потужна магнітна буря червоного рівня. Сила геомагнітних штормів сягає 5 балів з 9 можливих.

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Як повідомляє Meteoagent, вже з 20 січня має настати період затишшя, який розтягнеться до кінця місяця. Однак це лише попередній прогноз магнітних бур на січень 2024, він може змінитися в залежності від поведінки Сонця.

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Графік магнітних бур на січень:

Що заборонено під час магнітних бур:

Метеозалежним та людям з хронічними захворюваннями у період геомагнітних штормів варто не піддавати себе надмірним фізичним навантаженням, тому що вони можуть згубно позначитися на стані серцево-судинної системи. Краще перенести тривалі походи, велопоїздки та вправи, пов'язані з підвищеним навантаженням.

Під час магнітних бур не варто вживати алкоголь, жирну їжу, каву та міцний чорний чай. У жодному разі не можна надмірно хвилюватися.

Нагадаємо, коли відбувають сезонні міграції птахів та інших тварин, вони орієнтуються за допомогою геомагнітного поля. Проте корональні викиди маси на Сонці регулярно провокують магнітні бурі Землі, що може тимчасово порушувати процес навігації птахів у далеких перельотах.

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