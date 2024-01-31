Удар за ударом: магнітна буря 31 січня сягне небезпечного рівня

У середу, 31 січня, продовжується магнітна буря помаранчевого рівня. Сила геомагнітних штормів становила 4 бали.

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За даними центру Meteoagent, вже з 1 лютого геомагнітні коливання перейдуть у режим тиші. Попередньо, наступний небезпечний період геомагнітних штормів можливий наприкінці лютого.

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Як магнітні бурі впливають на людину

Під час магнітних бур у метеозалежних та у людей з хронічними захворюваннями може погіршитися самопочуття. Якщо організм здоровий і адаптований, не втратив імунітет, то магнітні бурі впливають на людину меншою мірою.

Магнітні бурі можуть викликати різні неприємні симптоми у людей. До них відносяться:

Хвороблива реакція на світло та гучні звуки

Біль у суглобах

Підвищений пульс та тиск

Безсоння або підвищена сонливість

Дратівливість та слабкість

Погане загальне самопочуття

Ці симптоми пов'язані з виділенням гормонів стресу, які реагують на зміни в магнітному полі.

Що робити коли магнітні бурі

Пити більше води та зменшити споживання солі. Це допоможе знизити тиск. Требам регулярно вимірювати тиск та пульс. Якщо показники значно перевищують норму, прийміть препарати для зниження тиску. Можна використовувати техніки релаксації. Це допоможе зняти стрес і тривогу. Прийміть природні заспокійливі засоби, такі як лаванда, ромашка або валеріана. Якщо ви страждаєте на серцево-судинні захворювання, важливо особливо уважно стежити за своїм станом під час магнітних бур. Якщо відчуваєте сильний дискомфорт, зверніться до лікаря.

Ось кілька додаткових порад, які допоможуть вам пережити магнітні бурі:

Спробуйте відпочивати більше, ніж зазвичай.

Відмовтеся від кофеїну та алкоголю, які можуть посилити симптоми.

Намагайтеся уникати стресових ситуацій.

Якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

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