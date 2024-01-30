Потужна магнітна буря вдарила по Землі: як захиститися від негативного впливу

У вівторок, 30 січня, почалася магнітна буря помаранчевого рівня. Її сила становила 4 бали.

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За даними центру Meteoagent, небезпечний період геомагнітних штормів розтягнеться до 31 січня. Лише 1 лютого сила магнітних ударів знизиться до 3 балів.

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Магнітні бурі календар

Як магнітні бурі впливають на людей

До впливу магнітних бур найбільш схильні люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та особи похилого віку. Також це не сприятливий період для метеозалежних людей.

Як відчуваються магнітні бурі?

Магнітні бурі можуть викликати широкий спектр симптомів, включаючи:

Головний біль

Нудоту

Біль у м’язах і суглобах

Погіршення сну

Втому

Роздратування

Тривожність

Що робити, коли магнітні бурі

Є кілька способів, які можуть допомогти зменшити вплив геомагнітних штормів на ваше здоров’я:

Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково стежте за їхнім станом під час магнітних бур.

Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, відпочивайте більше, пийте багато рідини та уникайте надмірних фізичних навантажень.

Якщо ви відчуваєте сильні симптоми, зверніться до лікаря.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

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