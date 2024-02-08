Науковець сказав, чи треба закривати кришку унітаза під час змивання

Нове дослідження показало, що закривання кришки унітаза під час змивання не має істотного впливу на запобігання поширенню вірусних частинок.

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"Закривання кришок унітазів не має істотного впливу на запобігання поширенню вірусних частинок", - говорить Чарльз Герба, професор вірусології в Університеті Арізони та автор дослідження.

Це дослідження суперечить поширеній думці, що закривання кришки унітаза може допомогти запобігти поширенню хвороб, пише IFLScience.

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"Наше дослідження підкреслює важливість регулярної дезінфекції туалетів для зменшення зараження та запобігання поширенню вірусів", - додав Герба.

Дослідження показало, що вірусні частинки можуть поширюватися на відстань до 2 метрів при змиві унітаза з відкритою кришкою.

"Якщо ви хочете мінімізувати ризик зараження, важливо дезінфікувати туалет щонайменше один раз на день", – рекомендував Герба.

Він додав, що очищення унітаза дезінфікуючим засобом і щіткою зменшує забруднення на 99,99%.

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