Знавці пояснили, як легко вивести жовті плями з сидіння для унітаза

Регулярне чищення туалету допомагає запобігти накопиченню плям. Однак з часом на сидінні можуть утворюватися стійкі плями.

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Жовті плями на сидіннях унітазів особливо непривабливі, але часто неминучі. Однак є дешевий спосіб їх позбутися, повідомляє Express.co.uk.

Достатньо змішати соду та білий винний оцет та нанести пасту безпосередньо на проблемні плями. Залишіть суміш на п’ять хвилин, а потім протріть серветкою з мікрофібри.

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Для більш глибоких, старих плям вам може знадобитися повторити процес. Оцет дуже кислий, а це означає, що він також здатний усунути багато інших проблем у ванних кімнатах, наприклад вапняний наліт і мильну піну.

Однак для тих, хто має дерев’яне сидіння унітазу, оцтовий розчин може бути не найкращим підходом, оскільки кислотна природа оцту може зіпсувати матеріал. Натомість для дерев’яних сидінь унітазів найкраще використовувати теплу мильну воду та неабразивну ганчірку.

Нагадаємо, раніше ми писали про ще декілька простих порад, які допоможуть самостійно прочистити засмічену раковину.

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