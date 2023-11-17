Науковці відродили рослину з насіння, яке знаходилося у 'таємничому 144-річному експерименті' (відео)

Науковці з Мічиганського державного університету продовжили 144-річний експеримент, розпочатий ботаніком Вільямом Дж. Білом 1879 року. Вчені виявили, що насіння, закопане в пісок, все ще здатне проростати.

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Як повідомляє IFLScience, Біл був зацікавлений у вивченні довговічності бур’янів. Він помістив 50 насінин у 20 скляних пляшок із 23 різними видами бур’янів, а потім закопав їх горловиною донизу, щоб вода не збиралася всередині. Потім він викопував насіння кожні п’ять років і пророщував їх, щоб перевірити, чи вони ще життєздатні.

У 2021 році команда вчених викопала 14 пляшку з насінням. Вони виявили, що більшість видів рослин втратили життєздатність насіння протягом перших 60 років експерименту, але високий відсоток рослин роду Verbascum все ще був здатний рости.

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Серед пророслих рослин була одна гібридна рослина, яка, ймовірно, не мала бути частиною експерименту. Команда підозрювала, що гібрид був включений в експеримент помилково, і після секвенування ДНК вони виявили, що їхнє передчуття було правильним.

"Гібрид був цікавим відкриттям, – сказав Френк Телевскі, почесний професор, біолог рослин і керівник групи Beal. – Це свідчить про те, що навіть у добре контрольованих умовах експерименту можуть виникати помилки".

Дослідження, опубліковане в American Journal of Botany, має важливе значення для збереження рідкісних видів і відновлення екосистем. Результати дослідження допомагають визначити, які види рослин можуть бути проблемними бур’янами для таких проєктів, а які інші види можуть ні, залежно від того, як довго поле оброблялося до відновлення.

Експеримент має завершитися у 2100 році, але його, можливо, доведеться продовжити, зробивши інтервал між проростанням, якщо насіння продовжуватиме показувати, що вони життєздатні.

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