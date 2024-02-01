Науковці виявили нові небезпеки від куріння електронних сигарет

Вейпінг може викликати широкий спектр несприятливих наслідків для здоров’я, включаючи головний біль, занепокоєння, кашель, серцебиття та підвищений пульс.

Відео дня

Ці висновки були зроблені в новому дослідженні, опублікованому в Journal of Public Health. Дослідники опитали 4695 нинішніх і колишніх користувачів електронних сигарет, і виявили, що 78,9 відсотка з них повідомили про несприятливі наслідки для здоров’я протягом шести годин після вейпінгу, пише Newsweek.

Також читайте: Вейп не допоможе: лікарі назвали єдиний спосіб позбутись звички курити цигарки

Найчастіше повідомлялося про головний біль, занепокоєння і кашель. Приблизно 1 з 8 повідомив про серцебиття, а 1 з 5 повідомив про значно вищий пульс.

Автори дослідження зазначають, що через характер дослідження вони не можуть стверджувати напевно, чи самі електронні сигарети спричиняли ці наслідки. Однак вони стверджують, що дослідження є важливим поглядом на потенційні побічні наслідки вейпінгу.

"Медичні працівники повинні знати про ці потенційні несприятливі події під час оцінки симптомів пацієнта та повинні порадити пацієнтам, які використовують електронні сигарети, розглянути питання про припинення або скорочення споживання електронних сигарет", – пишуть автори наукової праці.

"Потрібно провести додаткові дослідження, які послужать основою для прийняття нормативних вказівок, які не заохочують або забороняють використання продуктів із характеристиками, що підвищують ризик побічних ефектів", — додали вчені.

Результати дослідження викликають серйозне занепокоєння щодо впливу електронних сигарет на здоров’я. Хоча вейпінг часто розглядається як безпечніша альтернатива курінню, це не означає, що він не має ризиків.

Раніше науковці виявили, що куріння спричиняє зменшення мозку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!