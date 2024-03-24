Вчені виявили, що середземноморська дієта може сповільнити старіння мозку

Хто з нас не мріє про те, щоб зберегти гострий розум і чітку пам'ять на довгі роки? Виявляється, правильне харчування може відіграти в цьому ключову роль.

Відео дня

Дослідники з Единбурга з'ясували, що люди похилого віку, які дотримуються середземноморської дієти, мають кращі когнітивні здібності, ніж ті, хто харчується інакше, пише medicalanswers.com.

Читайте також: Три варіанти смачної вечері, які допоможуть схуднути

Секрет простий:

Їжте багато зелені, фруктів, овочів, оливкової олії та бобових.

Обмежте споживання солодощів, смажених продуктів і обробленої їжі.

Чому це так важливо?

Середземноморська дієта багата на магній і фолати, які необхідні для здоров'я мозку. Ці поживні речовини допомагають:

Покращити пам'ять і концентрацію.

Знизити ризик розвитку деменції.

Зберегти ясність розуму.

Добра новина в тому, що ніколи не пізно почати правильно харчуватися. Навіть якщо ви вже в літньому віці, перехід на середземноморську дієту може допомогти вам покращити когнітивні здібності й зберегти гострий розум на довгі роки.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!