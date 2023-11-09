Науковці знайшли найдавнішу чорну діру у всесвіті (фото)

Дослідники з Гарвардського-Смітсонівського центру астрофізики та Єльського університету виявили найдавнішу чорну діру у Всесвіті. Вона утворилася лише через 470 мільйонів років після Великого вибуху, коли Всесвіту було лише 13,2 мільярда років.

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Чорна діра має масу в 10 разів більшу за чорну діру в нашому Чумацькому Шляху і, як вважають, важить від 10% до 100% маси всіх зірок у своїй галактиці, повідомляє AВСnews.

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Зазначається, що науковці виявили чорну діру за допомогою двох космічних телескопів: James Webb Space Telescope та Chandra. Вони використовували техніку під назвою гравітаційне лінзування, щоб збільшити область космосу, де розташована галактика UHZ1 та її чорна діра.

Дослідники вважають, що чорна діра утворилася з колосальних хмар газу, які зруйнувалися в галактиці, розташованій поруч із галактикою з зірками. Дві галактики злилися, і чорна діра взяла верх.

Це відкриття підтверджує теорію про те, що надмасивні чорні діри існували на зорі Всесвіту. Воно також дає нове уявлення про те, як формуються чорні діри та як вони розвиваються з часом.

Раніше у NASA опублікували записи того, як "звучать" об'єкти Сонячної системи.

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