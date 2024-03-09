У вас питатимуть секрет: як приготувати найсмачніший курячий бульйон з локшиною

Хто не любить курячий бульйон з локшиною? Ця проста, але ситна та смачна страва зігріє вас у холодний день і подарує відчуття домашнього затишку.

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На сайті noviydoctor поділились рецептом приготування цього класичного супу з невеликими секретами, які зроблять цей суп одним із ваших улюблених.

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Інгредієнти:

Для бульйону: 500 г курячого філе (або інших частин курки на ваш смак) 2 л води 1 середня цибулина 2 морквини 2-3 картоплини Сіль та перець за смаком Свіжа зелень (петрушка або кріп)

Для локшини: 200 г локшини Сіль за смаком



Приготування:

1. Підготовка інгредієнтів:

Очистіть цибулю та моркву, наріжте їх на великі шматки.

Почистіть картоплю і наріжте її на невеликі кубики.

Розділіть куряче м'ясо на порційні шматочки.

2. Приготування бульйону:

У великій каструлі доведіть воду до кипіння.

Додайте куряче м'ясо, цибулю, моркву та картоплю.

Посоліть та поперчіть за смаком.

Зменшіть вогонь і варіть бульйон на повільному вогні протягом 30-40 хвилин, або до готовності курячого м'яса.

3. Приготування локшини:

Доведіть воду до кипіння в окремій каструлі.

Додайте трохи солі.

Додайте локшину і варіть до готовності, згідно з інструкціями на упаковці (зазвичай 10-15 хвилин).

4. Збирання страви:

Вийміть з готового бульйону м'ясо та овочі за допомогою шумівки.

Відкиньте цибулю, а моркву та картоплю за бажанням можна залишити.

Додайте в бульйон варену локшину.

Подавайте гарячий суп у глибоких мисках.

Посипте свіжою зеленню (петрушкою або кропом).

За бажанням, додайте лимонний сік або кетчуп.

Секрети нового смаку:

Додайте в бульйон лавровий лист, чорний перець горошком, корінь петрушки або селери.

Обсмажте цибулю та моркву на вершковому маслі перед додаванням в бульйон.

Додайте в суп гриби, зелений горошок або інші овочі.

Замініть локшину на рис або вермішель.

Прикрасьте готову страву зеленню, тертим сиром або крутонами.

Подавайте курячий бульйон з локшиною з хлібом, грінками або салатом.

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