Тонкі та не виразні брови: як легко позбутися проблеми без перманенту

Брови – це як оправа ваших очей, що формує все ваше обличчя. Коли брови "зникають", риси обличчя тьмяніють.

Якщо з віком, чи через надмірні "покращення" ваші брови втратили чимало волосків, можна вдатися до перманентного макіяжу, однак якщо для вас це не підходящий варіант, пропонуємо дізнатися, що в такому випадку радять фахівці.

Вас також зацікавить: Мінус 5 років гарантовано: як фарбувати брови, щоб мати молодший вигляд

За допомогою декоративної косметики ви зможете отримати ваші "брови мрії":

За допомогою олівця для брів, який максимально наближений за кольором до вашого природного, намалюйте невеликі смужки, схожі на волосся, у верхній частині брови.

Після цього розчешіть брови вгору і знайдіть розріджені ділянки. Завдяки легким штрихам олівцем заповніть ці області, змішуючи колір так, щоб він виглядав якомога природніше.

Використайте гель для брів, щоб надати їм закінчений вигляд. Нанесіть його вгору, дотримуючись природної форми брів.

Сироватки для брів – це дивовижний засіб для стимулювання росту волосся. Вони містять інгредієнти, такі як пептиди, які допомагають зміцнити волосяні фолікули.

Тепер, завдяки цим простим порадам, ви можете швидко і легко відновити природний вигляд своїм бровам без зайвих зусиль.

Нагадаємо, експерти назвали помилки в оформленні брів, яку додають віку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!