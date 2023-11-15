Як правильно доглядати за бровами та покращити їхній стан

UAportal підготував ці поради, щоб дати практичні рішення, які допоможуть покращити стан ваших брів. Дотримуючись цих методів, ваші брови будуть матимуть чудовий вигляд, в результаті чого ви отримаєте вражаючий і чітко окреслений погляд.

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Регулярно зволожуйте брови

Один із секретів покращення стану брів – це регулярне їх зволоження. Як і шкіра на обличчі, брови також потребують ретельного догляду.

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Уникайте надмірного вищипування або воскової депіляції

Ще один секрет красивих брів – утримуватися від надмірного вищипування або воскової депіляції. Хоча може виникнути спокуса часто надавати бровам форму, надмірне вищипування або депіляція воском може призвести до того, що брови стануть тонкими та почнуть повільніше рости.

Використовуйте касторову олію для росту брів

Якщо ви хочете прискорити ріст брів, цінною порадою буде використання касторової олії. Вона відома своїми поживними і кондиціонуючими властивостями, які можуть допомогти стимулювати ріст волосся в зоні брів.

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