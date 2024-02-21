Зробите лише гірше: помилки в оформленні брів, яку додають віку

Давно відомо, що брови додають обличчю виразності. І сучасні тенденції спонукають нас до того, щоб брови були в центрі уваги, тому вони мають бути дійсно досконалими.

Відео дня

Але як досягти густих брів і надати їм ідеальної форми? Це легко! Для ідеальних брів вам буде достатньо лише декількох засобів і хвилини перед дзеркалом. Про це пише lady.kyiv.

Надмірне виправлення форми

Не варто надмірно виправляти природну форму та товщину брів. Краще регулярно відвідувати майстра та довірити процедуру йому.

Занадто тонкі брови візуально додають віку.

Слідування модним тенденціям

Зараз популярні пологі та висхідні брови. Проте форма має підбиратися індивідуально, з урахуванням особливостей обличчя.

Жінкам у віці варто робити дугоподібні висхідні брови, щоб візуально підняти риси обличчя. Якщо лінія брів спрямована донизу, погляд виглядає сумним та стомленим – це точно не додасть молодості.

Неправильні засоби фарбування

Фарбувати брови можна як фарбою, так і хною. Власницям густих брів підійде засіб, який фарбує лише волоски. Жінкам з рідким волоссям краще фарбувати хною для рівномірного нанесення на шкіру.

Занадто темний колір

Краще обирати відтінок лише на пару тонів темніший за природний.

Малювання нової форми

Не варто вигадувати нову форму брів, а просто акуратно підфарбовувати наявну. Краще використовувати модну зараз техніку омбре, яка надає свіжості та омолоджує..

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно доглядати за бровами.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!