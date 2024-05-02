Тільки не викидайте: що робити, якщо тісто на паску не підіймається

Не всі кулінарні задуми закінчуються успішно, і це стосується навіть таких простих страв, як паска. Якщо наближається Великдень, а тісто не піднімається, не панікуйте.

Спочатку треба визначити причину, чому тісто не зійшло. Може бути, що термін придатності дріжджів вже скінчився. Якщо ви брали сухі дріжджі, то вони можуть підійматися вдвічі повільніше, ніж свіжі.

Зверніть увагу на якість борошна: низький вміст клейковини або протигрибкові домішки можуть гальмувати ріст.

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Сіль та цукор теж можуть стати причиною, що тісто впало: надлишок солі може не лише змінити смак, але й зупинити дріжджі. А надлишок цурку може пригнічувати ріст дріжджів.

Якщо ви додали надто багато борошна, то це робить тісто "гумовим".

Також не можна додавати дріжджі у перегріте молоко – воно нейтралізує ефект від дріжджів.

Що робити, якщо тісто не піднімається:

Зачекайте: іноді тісту просто потрібно більше часу.

Зробіть додаткову опару: це допоможе, якщо проблема не в дріжджах.

Додайте борошна: якщо проблема виникла на етапі опари.

Підвищте температуру: увімкніть обігрівач або поставте посуд з тістом біля теплого місця.

Помісіть тісто: можливо, йому просто не вистачило часу.

Перекладіть тісто у менший посуд, щоб воно не розтікалося, коли підіймається.

Дізнайтеся також, чого категорично не можна робити, коли печете паску.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, які інгредієнти не варто додавати до паски, аби її не зіпсувати.

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