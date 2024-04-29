Скільки яєць треба фарбувати на Великдень

За народними звичаями, у Великодню суботу заведено готувати крашанки – фарбувати яйця. Їх фарбують саме у суботу, оскільки вважається, що яйця, забарвлені у п’ятницю, швидко псуються.

У більшості випадків крашанки фарбують у червоний, жовтий, синій, зелений та золотистий кольори. Наприклад, для червоного використовують червону фарбу та фуксин, для жовтого — яблуневу кору, для синього — проліски, а для золотистого — лушпиння цибулі. Також використовують сушені ягоди бузини чорної та кору з чорноклену.

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Зазвичай крашанок роблять 13 (що відповідає числу 12 апостолів та Спасителя). Найпоширенішими є червоні крашанки, що асоціюються із біблійною легендою. За нею, Марія Магдалина принесла варені яйця до гробу Ісуса, щоб поділитися з іншими жінками. Яйця у її кошику перетворилися в червоні, коли вона побачила, що Христос воскрес.

Згідно з іншою легендою, коли Марія Магдалина повідомила римському імператору Тіберію, що Христос воскрес із мертвих, він відповів, що цього не може статися так само як яйце не може бути червоним. Після цього він вщяв у руки яйце зі столу, а воно стало червоним.

Свячені крашанки зберігаються протягом року і використовуються у різних обрядових діях. Наприклад, вірять, що яйця можуть заспокоїти зубний біль або захистити від деяких хвороб. Також, якщо ви прийдете зі свяченими яйцями по закутках двору в перший день Великодня, можна нібито зустріти чорта, який може допомогти здобути шапку-невидимку та отримати щастя.

Вірячи в особливу силу цих яєць, люди також використовують їх у разі пожежі, перекидаючи через вогонь і вважаючи, що це допоможе загасити полум’я.

Пропонуємо дізнатися про фарбування яєць у зелений та салатовий кольори. Також читайте, чим пофарбувати яйця на Великдень, аби вони перемагали у "битвах за христосання".

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