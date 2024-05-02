Лише наберетеся гріха: які продукти заборонено святити на Великдень

Свято Великодня, яке відзначає воскресіння Ісуса Христа, є ключовою подією в календарі православних християн. Цього року воно припадає на 5 травня, тож у неділю віряни підуть до церкви, щоб освятити продукти у великодньому кошику.

Команда UAportal спільно з УНІАН підготували рекомендації про те, що можна взяти з собою для освячення на Великдень, а що краще залишити вдома.

Які речі та продукти заборонено приносити на освячення

Щоб Великдень став відправною точкою на шляху до духовного зростання, а не до вчинення гріхів, слід прислухатися до настанов священнослужителів.

Читайте також: Що робити у передвеликодні та святкові дні, щоб у домі водилися гроші

Що заборонено на Великдень приносити до церкви:

спиртні напої (окрім Кагору);

кров'яну ковбасу;

будь-які приклади матеріального достатку (наприклад, гроші, ювелірні вироби, ключі від житла чи автомобіля);

ножі чи ножиці.

Не варто також включати до складу великоднього кошика фрукти та овочі, адже вони не заборонені під час посту і не потребують освячення.

Перелік продуктів, які можна освячувати на Великдень

Зазвичай, прихожани приносять до церкви не просто продукти, а особливі обрядові предмети та їжу, які є невід’ємною частиною Великоднього столу. Ось що вам потрібно взяти з собою до храму:

свічки;

рушник;

паску;

писанки або крашанки;

сало або м'ясо;

молоко, сир, масло і твердий сир;

сіль;

хрін;

воду.

Кожен з цих елементів має глибокий символічний зміст. Наприклад, яйця – це знак вічного життя та воскресіння. Молочні продукти відображають жертовність Господа, сіль - достаток та захист від зла, а хрін – здоров'я та довголіття. М’ясні продукти освячуються, адже вони були заборонені під час посту, який завершується з приходом Великодня.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що категорично заборонено робити у Страсний тиждень перед Великоднем.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!