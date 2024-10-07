Точно привертатимуть увагу: топ-5 незвичних порід собак

Усі ми знаємо лабрадорів, йоркширських тер'єрів та інших популярних порід. Але собачий світ набагато різноманітніший та таємничіший, ніж може здатися на перший погляд. Існує безліч унікальних порід, які вражають своєю красою, характером та історією. Давайте разом вирушимо у захопливу подорож світом собак і відкриємо для себе 10 незвичайних порід, які, можливо, стануть вашими новими улюбленцями. Про це пише РБК.

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Китайський чубатий собака

Ця дивовижна тварина здавна привертала увагу людей своїм незвичайним зовнішнім виглядом. Згадки про китайських чубатих можна знайти ще в книгах 17 століття! Їхню голу шкіру прикрашають лише пучки шерсті на голові, лапах та хвості, створюючи образ справжнього екзотичного звіря.

Бедлінгтон тер’єр

Цей пес з витонченою грушоподібною головою та пишною шерстю колись був незамінним помічником шахтарів. Його витривалість та розум дозволяли йому виконувати найскладніші завдання в підземних лабіринтах.

Псова борза

Якщо ви мрієте про найшвидшого домашнього улюбленця, псова борза – ідеальний вибір. Цей витончений мисливець здатний розвивати швидкість до 64 км/год! Уявіть, як така красуня мчить по полю, ловлячи сонячні промені своєю блискучою шерстю.

Аффенпінчер

Цей маленький "вусатий диявол" здатний підкорити ваше серце своїм неповторним характером. Незважаючи на невеликі розміри, аффенпінчер – це справжній енерджайзер, який завжди готовий до нових пригод.

Афганський хорт

Цей східний красень з довгою шовковистою шерстю – це справжній аристократ серед собак. Його витончені рухи та гордовитий погляд не залишать байдужим жодного любителя собак.

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