Такі смачні, що можна проковтнути всі за раз: як приготувати хачапурі з гарбуза (відео)

Гарбуз доволі універсальний овоч, з якого можна приготувати як перші страви, так і десерти. Він дуже корисний для травлення, тож страви з гарбуза варто вживати чи не щодня.

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Однією з найпростіших гарбузових страв є хачапурі з сиром. Рецептом поділилася кулінарка Надія Попова.

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Як готувати хачапурі з гарбуза

Підготуйте 200 грамів очищеного від шкірки гарбуза, 200 грамів твердого сиру, 1 ст. ложку олії, 2 яйця, 1/2 чайну ложку солі, 150 мл кефіру, 150 грамів борошна, чайну ложку розпушувача. Також візьміть вершкове масло для смаження.

Покроковий рецепт хачапурі з гарбуза

Натріть гарбуз на великій тертці, додайте кефір, яйця, сіль і перемішайте. Всипте просяне борошно з розпушувачем і знову добре перемішайте. Натріть твердий сир на великій тертці й додайте до гарбузового тіста разом з олією. Добре перемішайте інгредієнти.

Розігрійте сковороду, змащену вершковим маслом. Викладіть частину тіста й обсмажуйте хачапурі по 2 хвилини з кожного боку під кришкою. Смачного!

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