Ситний та зігріваючий: рецепт картопляного супу з фрикадельками
Суп з фрикадельками за рецептом від Shuba –неймовірно ароматний, смачний та зігріваючий. Чудовий варіант обіду для зимової пори.
Інгредієнти:
М’ясний фарш – 300 г
Картопля – 3 шт.
Цибуля ріпчаста – 1 шт.
Морква – 1 шт.
Часник, зубчики – 2 шт.
Лавровий лист – 1 шт.
Сіль
Перець чорний, горошок – 3 шт.
Зелень – за смаком
Вода – 2 л
Олія соняшникова - 2 ст. ложки
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Спосіб приготування:
Картоплю наріжте шматочками та варіть у киплячій підсоленій воді 5-7 хвилин.
До фаршу додайте часник, посоліть, поперчіть і перемішайте. Зробіть фрикадельки розміром з волоський горіх.
Цибулю і моркву наріжте дрібними шматочками. Підсмажте на олії до м’якості. Додайте фрикадельки і смажте 5 хвилин, помішуючи.
Всі інгредієнти перекладіть у каструлю з картоплею. Додайте лавровий лист, перець горошком, сіль і варіть ще 15 хвилин після закипання.
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