Суперпродукт, який дарує японське довголіття: експерт розкрив таємницю

Японці славляться своїм довголіттям. Середня тривалість життя в Японії становить 87 років, що є найвищим показником у світі.

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Існує кілька причин, чому японці живуть так довго. По-перше, японська кухня вважається однією з найздоровіших у світі. Вона багата на овочі, фрукти, цільнозернові продукти та морепродукти. Японці також споживають відносно мало червоного м'яса та молочних продуктів.

По-друге, японці ведуть здоровий спосіб життя. Більшість мешканців Японії регулярно займається фізичними вправами, не курить і не зловживає алкоголем.

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Про те, який продукт сприяє японському довголіттю, розповів дієтолог Олег Щвець на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, традиції та, зокрема, місцева кухня Японії, допомагають японцям не лише жити довго, а й зберігати відмінне здоров'я до глибокої старості.

"Японські продукти і страви містять багато унікальних речовин, серед яких важливе місце посідає наттокіназа. Це природний фермент, який виробляється під час процесу бродіння натто - японської страви на основі соєвих бобів", - розповідає дієтолог.

Дослідження показують, що високе споживання натто пов'язане з більшою тривалістю життя в Японії та нижчим рівнем хронічних захворювань. Люди, які часто вживають натто, мають менший ризик смерті від захворювань серця.

"У Східній Азії натто є популярним продуктом тисячоліть. Це джерело наттокінази, і воно володіє численними корисними властивостями", - вказує Щвець.

Фермент наттокіназа виявився корисним з точки зору здоров'я у декількох аспектах:

Зниження ризику захворювань серця: Дослідження свідчать, що наттокіназа сприяє розчиненню тромбів, поліпшує кровообіг і знижує ризик серцевих захворювань.

Покращення здоров'я носових пазух: Фермент допомагає зменшити носові поліпи, полегшуючи дихання та зменшуючи дискомфорт.

Позитивний вплив на кишківник і обмін речовин: Наттокіназа сприяє збалансованому мікробіому кишківника і покращує обмін речовин, допомагаючи у запобіганні хронічних захворювань.

Хоча наттокіназа є безпечною, важливо звертатися до лікаря перед вживанням, особливо для людей із певними захворюваннями чи тими, хто приймає ліки, оскільки вона може впливати на кровотечі та артеріальний тиск.

Зокрема, дієтолог рекомендує приймати наттокіназу у вигляді дієтичних добавок або включати натто до раціону для отримання максимальних корисностей для здоров'я.

Раніше дослідники назвали "найкорисніший сніданок у світі", що гарантує довголіття.

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