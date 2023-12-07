Це їдять 100-річні люди: Дослідник поділився рецептом сніданку для довголіття

Дослідник довголіття, науковий співробітник National Geographic, і продюсер Ден Бюттнер розкрив рецепт, на його думку, найздоровішого сніданку у світі, який він відкрив під час свого дослідження продуктів, які споживають столітні люди.

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В ексклюзивному інтерв'ю для cnbc.com він поділився своїми враженнями від найздоровішого сніданку, який він знайшов у затишному куточку Нікойї, Коста-Ріка.

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Місцеві жителі встають щодня о 04:00, розпалюють дрова у глиняних печах і готують кукурудзяне тісто з деревною золою, приготовлюючи з нього коржі на гарячих глиняних тарілках. Паралельно, вони варять чорну квасолю протягом години з цибулею, червоним перцем і місцевими травами, після чого додають рис.

Основні складові "сніданку довголіття" включають кукурудзяні коржі, що є чудовим джерелом цільнозернових складних вуглеводів із низьким глікемічним індексом. Деревна зола, яка додається до тіста, допомагає руйнувати клітинні стінки кукурудзи, звільняючи ніацин (вітамін групи В, важливий для сигналізації клітин та відновлення ДНК) і амінокислоти для легшого засвоєння організмом.

Чорна квасоля, яка також є складовою сніданку, багата на пігментні антоціани, антиоксиданти, які очищають товсту кишку, регулюють кров'яний тиск та інсулін, і містить важливі речовини, такі як фолати, калій і вітаміни групи B. Комбінація чорної квасолі і рису утворює повноцінний білок, забезпечуючи організм усіма необхідними амінокислотами.

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