Стилісти показали найкращі зачіски для жінок з витонченим волоссям: ідеально підійдуть тим, кому за 40

Якщо ви жінка за 40 і у вас тонке, мляве волосся, ви не самотні. Ця проблема знайома багатьом жінкам у цьому віці. Однак не варто впадати у відчай – є кілька чудових стрижок, які можуть допомогти вам додати об’єму та молодості вашому волоссю.

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Як пише SheFinds, стилісти та перукарі радять жінкам з млявим та тонким волоссям обирати стрижки та зачіски, що додають об'єму.

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Багатошаровий боб з тупими кінцями

Ця класична стрижка – чудовий вибір для жінок із тонким волоссям. Багатошаровість створює рух і об’єм, а тупі кінці додають чіткості та структури.

Багатошарова стрижка середньої довжини

Ця стрижка – чудовий компроміс для жінок, які не хочуть відмовлятися від довгого волосся. Багатошаровість створює рух і об’єм, а хвилі та кучері допомагають тонкому волоссю виглядати густішим.

Градуйовані шари з асиметрією

Ця стрижка – чудовий спосіб додати інтересу та глибини тонкому волоссю. Асиметричні лінії створюють ілюзію більшої густоти.

Стрижка піксі

Ця коротка стрижка – чудовий вибір для жінок, які хочуть додати об’єму та молодості своєму волоссю. Піксі створює ілюзію густішого волосся і підкреслює риси обличчя.

Яка стрижка підійде саме вам, залежить від вашого типу волосся, форми обличчя та особистого стилю. Однак усі чотири стрижки, які ми описали, можуть допомогти вам виглядати молодше та привабливіше.

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