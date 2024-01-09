Забудьте про них: експерти назвали кольори для волосся, які зістарюють жінок

Експерти з догляду за волоссям рекомендують уникати сильно вибілених і надто темних кольорів, оскільки вони можуть змусити вас виглядати старше.

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З приходом зими багато жінок старше 40 років замислюються про зміну кольору волосся. Однак, перш ніж вибрати новий образ, важливо врахувати свій вік і тон шкіри, пише SheFinds.

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За словами Ганіми Абдулли, експерта з питань волосся та косметолога The Right Hairstyles, два кольори, яких слід уникати, це сильно вибілені й надто темні.

"Сильно вибілені кольори можуть виділити зморшки та інші ознаки старіння, – каже вона. – Крім того, вони можуть пошкодити волосся, особливо якщо у вас тонке або пошкоджене волосся".

Абдулла також зазначає, що надто темні кольори можуть зробити волосся млявим і безжиттєвим. Вони також можуть підкреслити витончення волосся, яке є поширеним явищем у міру старіння.

Замість цього Абдулла рекомендує жінкам старше 40 років спробувати два модні кольори: грибний коричневий і насичений шоколадно-коричневий.

"Грибний коричневий – це чудовий спосіб освіжити волосся, не надто освітлюючи його, – каже вона. – Цей колір має теплі, нейтральні відтінки, які добре поєднуються з різними тонами шкіри".

Насичений шоколадно-коричневий колір – це ще один хороший варіант для жінок старше 40 років. Цей колір досить темний, щоб виглядати вишукано, але також достатньо світлий, щоб не підкреслювати зморшки.

"Цей колір додає глибини й об’єму волоссю, – каже Абдулла. – Він також допомагає зробити колір обличчя теплішим".

Якщо ви не впевнені, який колір волосся вам підійде, обов’язково проконсультуйтеся з досвідченим перукарем. Вони допоможуть вам підібрати колір, який підкреслить вашу красу та молодість.

Нагадаємо, фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.

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