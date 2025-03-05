Стане найближчим другом: топ найвідданіших порід собак

Деякі породи собак створюють міцний зв’язок зі своїми господарями та стають надійними захисниками. Багато людей задумуються про те, щоб завести собаку, але важливо заздалегідь дізнатися про характер тварини.

Видання Rover назвало найбільш віддані породи, які завжди залишаються поруч із власниками. Опитування серед тисячі британських собаководів показало, що найвірнішими визнані німецькі вівчарки, золотисті ретрівери та кокапу. Незважаючи на те, що всі собаки приносять радість у життя людей, саме ці породи мають природну схильність до захисту й тісного емоційного зв’язку з господарями. Дослідження також засвідчило, що понад третина власників собак визнають: завдяки відданості улюбленців вони цінують час, проведений із ними, навіть більше, ніж із партнерами.

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Фахівець із поведінки тварин Адем Фехмі наголошує, що спілкування з собаками може навчити людей будувати здорові стосунки. Він пояснює, що увага до потреб тварин, розуміння їхніх вподобань та проведення з ними якісного часу відображають той самий рівень турботи, який важливий у відносинах між людьми. Саме тому варто уважніше ставитися до реакції собак на різні прояви любові та відповідно адаптувати свою поведінку.

До числа найвідданіших порід також входять лабрадори-ретривери, кавалер кінг чарльз спанієлі, лабрадудлі, бордер-колі, стаффордширські бультер’єри, джек-рассел-тер’єри, спрингер-спанієлі, акіти, біглі, чихуахуа та добермани-пінчери. Якщо ви шукаєте не просто домашнього улюбленця, а справжнього друга, одна з цих порід стане чудовим вибором.

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