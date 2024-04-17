Спеціалісти назвали головну помилку, через яку орхідея не дає квітів

Орхідеї – популярні рослини, відомі своїми барвистими квітами. Більшість людей купують уже квітучі орхідеї, тому важко зрозуміти, що робити з рослиною, коли вона закінчить цвітіння.

Френкі Флауерз, фахівець із садівництва в Канаді, пояснив, що потрібно робити для повторного цвітіння орхідеї. Також він назвав основну помилку, через яку орхідеї не дають квітів, повідомляє Express.co.uk.

Пройдіться по стеблу рослини і знайдіть вузол. Вузли – це шишки стебла, які стирчать. Просто обріжте трохи вище вузла, щоб стимулювати квіти.

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Пройде кілька місяців, перш ніж орхідея випустить новий квітковий колос. Рослину потрібно трохи піддати стресу та поставити в кімнату, де температура вночі нижча.

Основна причина, чому люди ніколи не можуть змусити орхідею зацвісти, полягає в тому, що вони просто дають їй занадто багато води, забагато добрив і занадто багато догляду. Зменшіть воду, скоротіть добрива, температура вночі має бути прохолоднішою – це стимулюватиме новий цвіт.

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