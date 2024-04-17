Будуть пишно та довго цвісти: чим підживити тюльпани навесні

Тюльпани - це справжні весняні перлини, які чарують своїми барвами та ніжним ароматом. Проте, їхнє цвітіння буває таким коротким! Як же подовжити цю красу та насолоджуватися тюльпанами протягом більш тривалого часу?

Відповідь проста: правильне підживлення! Вчасне та ефективне внесення добрив може суттєво вплинути на термін цвітіння тюльпанів, зробивши його більш пишним та яскравим. Про це пише ТСН.

Коли і чим підживлювати тюльпани навесні

Коли на поверхні ґрунту з'являються перші паростки тюльпанів, їм необхідна підтримка для активного росту. Для цього найкраще підійде аміачна селітра. Цей тип добрива добре сприймається рослинами навіть за низьких температур, які часто трапляються ранньою весною.

Приготування:

Розчиніть 40 г аміачної селітри в 10 л води.

Добре перемішайте розчин.

Полийте молоді паростки тюльпанів.

Після вегетативного періоду, коли тюльпани переходять у стадію бутонізації, їм потрібне комплексне підживлення. Для цього рекомендується використовувати суміш, що складається з:

10 л розчину коров'яку (1 частина коров'яку на 30 частин води)

30 г суперфосфату

30 г сірчанокислого калію

Під час цвітіння тюльпани потребують ще одного підживлення, яке допоможе їм розкрити всю свою красу.

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Приготування:

Розчиніть 15 г калійної селітри та 30 г суперфосфату в 10 л води.

Полийте цим розчином квітучі тюльпани.

Універсальне підживлення для різних етапів росту

Існує й універсальне підживлення, яке можна використовувати на різних етапах росту тюльпанів, забезпечуючи тривале та пишне цвітіння.

Приготування:

У відрі води розчиніть:

1 склянку попелу

30 г калійної солі



50 г суперфосфату

Полийте цим розчином тюльпани.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за тюльпанами після цвітіння.

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