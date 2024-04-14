Не поспішайте зрізати листя: поради щодо догляду за тюльпанами після цвітіння

Тюльпани починають квітнути одними з перших навесні. Їх делікатна краса радує око лише короткий час, після чого вони швидко в’януть. Попри те, що вони чудово прикрашають сад, рослини втрачають свою привабливість після цвітіння. Їхні пелюстки відпадають, а стебла гнуться до землі.

Це ставить садівників перед питанням: які дії вжити з рослиною далі і як піклуватися про цибулини?Команда UAportal разом з Homes and gardens розповість вам, як ефективно доглядати за тюльпанами після відцвітання.

Як доглядати за тюльпанами після закінчення цвітіння

Підтримуйте регулярний полив. Після того, як тюльпани завершать цвітіння, продовжуйте їх поливати. Це допоможе цибулинам залишатися в оптимальному стані для наступного сезону.

Обрізка зів'ялих квіток. Видалення відцвілих квіток не тільки покращить зовнішній вигляд рослин, але й запобігатиме витраті енергії на формування насіння. Проте, залиште зелене листя недоторканим до того моменту, поки воно не почне жовтіти.

Читайте також: Які квіти не можна вирощувати поруч з трояндами

Викопування цибулин. Коли листя стане жовтим і відімре, акуратно викопайте цибулини за допомогою садового інструменту. Відріжте мертве листя та очистіть їх від землі.

Відбір та утилізація. Відокремте пошкоджені або хворі цибулини та викиньте їх, щоб запобігти поширенню хвороб.

Сушіння та зберігання. Розкладіть здорові цибулини для сушіння. Після цього зберігайте їх у паперових пакетах або сітках у темному і прохолодному місці.

Регулярний огляд. Періодично перевіряйте цибулини під час зберігання. Якщо виявите ознаки гниття чи висихання, негайно видаліть такі цибулини, щоб уникнути зараження інших.

Раніше UAportal розповідав, як правильно підгодовувати півонії навесні для рясного цвітіння.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!