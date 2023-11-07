Спеціалісти назвали 4 причини появи темних кіл під очима

Темні кола під очима зазвичай є ознакою захворювання або перевтоми. Якщо у вас з’явились яскраво виражені темні кола, краще звернутись до лікаря.

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Про це пише Радіотрек.

Темні кола під очима можуть бути ознакою хвороби нирок та серця, а також говорити про гіпоксію тканин, яка може виникнути внаслідок анемії.Вони також можуть бути пов'язані з бронхолегеневими захворюваннями, проблемами з капілярами та травленням.

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Крім того, цю проблему можуть спричинити деякі лікарські препарати. Якщо ви помітили такі зміни в своєму зовнішньому вигляді, проконсультуйтеся з лікарем. Вчасна консультація допоможе виявити можливі проблеми зі здоров'ям та розпочати лікування, яке сприятиме попередженню подальших ускладнень.

Зокрема, для покращення стану шкіри навколо очей, крім медичного втручання, рекомендується більше часу проводити на свіжому повітрі. У випадку, якщо серйозних проблем із здоров'ям не виявлено, можна використовувати спеціальні патчі та компреси для покращення кольору та тонусу шкіри.

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