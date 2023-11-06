Чи шкідливо пити каву на голодний шлунок: що кажуть експерти

Багато людей люблять починати день з чашки кави. Але чи правда, що вживання кави натщесерце може пошкодити шлунок.

Відео дня

Дослідження показали, що кава не завдає шкоди шлунку, навіть у концентрованому вигляді. Шлунок має потужні захисні механізми, які захищають його від подразників, таких як кофеїн, повідомила гастроентеролог Массачусетської лікарні загального профілю Тріша Пасрича виданню The New York Times.

З її словами, кава може підвищити кислотність шлунка, що може призвести до печії. Якщо у вас є проблеми з печією, вживання кави натщесерце може погіршити симптоми.

Читайте також: Користь та шкода розчинної кави: що потрібно знати

Як кава впливає на кишківник

Керівник внутрішньої медицини в медичному центрі Університету Бейлора в Далласі доктор Байрон Краєр зауважив: "хоча певні подразники можуть зробити шлунок більш вразливим до кислоти та утворення виразки, численні великі дослідження показали, що це не стосується кави".

За його словами, кава, навіть у концентрованому вигляді, навряд чи завдасть об’єктивної шкоди шлунку. А що стосується кишківника — вона може пришвидшити роботу товстої кишки та викликати бажання випорожнитися.

Доктор також повідомив, що кава стимулює вироблення шлункової кислоти, "але якщо у вас є їжа в шлунку або якщо ви п’єте каву з молоком або вершками, це допоможе створити буфер, який допоможе нейтралізувати кислоту".

Читайте також: 15 найкращих альтернатив кави

Як кава впливає на шлунок

"Таким чином, вживання кави, особливо якщо вона чорна, без їжі може знизити pH шлунка більше, ніж це було б, якби ви пили її з молоком або під час їжі", – пояснив він.

Байрон Краєр каже, що якщо після вживання кави натщесерце ви відчуваєте пекучий біль у грудях або кислий присмак у роті, то варто відмовитися від цього обряду. Або ж пийте ранкову каву після сніданку.

"Але якщо ви не помічаєте жодних симптомів, можливо, ви належите до тих, хто не відчуває значного рефлюксу після кави й можете продовжувати пити її спокійно", – резюмував фахівець.

Нагадаємо, ми вже писали, які продукти не можна додавати в каву.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!