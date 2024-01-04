Сонячна буря сильно вдарить по Землі, спричинивши відключення радіо

Сонячна буря мчить до Землі після потужного сонячного спалаху класу X, який стався в новорічну ніч. Експерти попередили про збої радіосигналу та про яскраві полярні сяйва, які будуть спостерігати мешканці Землі.

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Як повідомила фізик із космічної погоди Таміта Сков у дописі на X, шторм має бути сильним, але триватиме менш як добу.

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Сонячні спалахи — це потужні викиди електромагнітного випромінювання, які викликані раптовим виділенням енергії з поверхні Сонця. Зазвичай вони випромінюються від сонячних плям і виникають, коли магнітні поля в цих областях реорганізуються.

Ці спалахи енергії можна класифікувати за їх силою. "Найслабшими є спалахи класу A, за інтенсивністю йдуть спалахи класу B, класу C, класу M — вони помірні — і класу X", — пояснив у коментарі Newsweek дослідник астрофізики з Мадридського національного інституту Гонсало Хосе Карраседо Карбальаль. Сонячні спалахи є найбільшими вибуховими подіями в нашій Сонячній системі. Вони "приблизно в мільйон разів сильніші за ядерну бомбу". Однак ядерний вибух дуже локалізований як у часі, так і в просторі, тоді як енергія сонячного спалаху поширюється на великі відстані.

"Попри це, недільний спалах класу X був найсильнішим за всю історію спостережень з початку поточного сонячного циклу, який почався в грудні 2019 року. Очікується, що підвищена активність триватиме до жовтня", – пише дослідник астрофізики з Мадридського національного інституту.

Сонячні спалахи такого масштабу зазвичай супроводжуються великими викидами сонячної плазми, відомими як корональні викиди маси або CME. Якщо вони спрямовані на Землю, вони можуть досягти нашої планети за лічені години.

Завдяки магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі наша планета значною мірою захищена від наслідків цих прогнозів. Однак вони все одно можуть призвести до геомагнітних бур і відключень електроенергії.

Коли магнітні бурі у січні 2024

За даними Meteoagent, 4 січня на Землі спостерігаються магнітні бурі силою у 5 балів. Вже у п'ятницю, 5 січня, її потужність збільшиться до 6 балів (з 9 можливих).

Як вберегтися від магнітних бур

Зменшіть фізичні навантаження. Магнітні бурі можуть викликати втому та слабкість, тому краще уникати важких фізичних навантажень.

Дотримуйтесь здорового способу життя.

Здорове харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити імунітет та зменшити вплив магнітної бурі на організм.

Під час потужних геомагнітних коливань люди можуть відчути такі симптоми:

Головний біль

Втома

Безсоння

Порушення серцевого ритму

Зниження артеріального тиску

Запаморочення

Депресія

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих симптомів, зверніться до лікаря.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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